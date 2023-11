“Que hablen lo que quieran”: las contundentes palabras con las que Paola Jara hizo llorar a Jessi Uribe en pleno concierto

No obstante, también es pertinente decir que la controversia ha seguido a la pareja de cantantes de despecho , en especial porque el intérprete de éxitos como Repítela o Matemos las ganas tenía un hogar antes de conocer a la artista antioqueña.

Video: “Miren lo que me tienen en el camerino”, el exagerado gesto de Mary Méndez cuando le ofrecieron comida no saludable

Contexto: Video: “Miren lo que me tienen en el camerino”, el exagerado gesto de Mary Méndez cuando le ofrecieron comida no saludable

Pese a los comentarios malintencionados, en redes sociales los colombianos no se han dejado opacar; de hecho, suelen no prestarle atención a quienes los tachan constantemente.

“Ella ya estaba conmigo”: ¿Jessi Uribe le compuso una canción al ex de Paola Jara?

Contexto: “Ella ya estaba conmigo”: ¿Jessi Uribe le compuso una canción al ex de Paola Jara?

Mensaje contundente y emotivo

En palabras de Jara, su compañero sentimental: “Es el artista más entregado que tenemos aquí en Colombia, todos los días ensaya, todos los días aprendo de él. De verdad que para mí él es un ejemplo y no saben todo lo que he aprendido de él”, dijo la antioqueña con micrófono en mano.

Jessi Uribe no pudo evitar las lágrimas. | Foto: Instagram: @notifamosoos

Tras el viral video, los usuarios digitales no se guardaron nada, procedieron a escribir comentarios como: “Dios no se lo puso en su camino”; “Pueden decir lo que quieran, pero ahora es su esposa ¡Qué viva el amor!”; “Qué cinismo, me estás cuidando muy bien”; “Ellos merecen ser felices”; “Y estos creerán que ese amor va a ser eterno”; “Pueden ser felices y todo lo que quieran”, son parte de las posturas que provocaron debate en Instagram.