“Ella ya estaba conmigo”: ¿Jessi Uribe le compuso una canción al ex de Paola Jara?

No hay semana en que el nombre del cantante de música popular Jessi Uribe no llame la atención de sus fanáticos, en especial por las diversas apariciones que el bumangués hace en redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Como suele pasar con los artistas, es común que con el paso del tiempo se revelen detalles en relación con sus composiciones. Precisamente, hace poco, Uribe dio aportes poco conocidos asociados con el detrás de una de sus canciones más famosas: Ok .

Resulta y pasa que, en términos universales, los oyentes del artista colombiano tenían el imaginario colectivo de que la canción Ok estaba dirigida a una mujer como tal, pero, en realidad, no fue así.

El detrás de la canción ‘Ok’ de Jessi Uribe

“Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error, pero con tu orgullo nunca has podido aceptarlo”, son las primeras líneas del éxito musical de Jessi.