Jessi Uribe se derrumba: emocionante testimonio sobre su pasado y los detalles de su vida privada

El artista lloró en pleno programa del reconocido matutino sobre un aspecto de su vida personal. | Foto: Fotograma, 00:17, Jessi Uribe no se contuvo en llanto en Día a día, X/@PuraCensura

Recientemente, el cantante participó en el programa matutino de Caracol, Día a Día , donde compartió con las presentadoras sus logros y rememoró momentos cruciales de su carrera. En otras ocasiones, Jessi Uribe ha revelado que desde los 14 años se presentaba en bares, aunque en aquel entonces no recibía una gran cantidad de dinero por cautivar al público con su voz.

Hace cinco años, participó en el programa colombiano de telerrealidad A otro nivel , donde llegó hasta la final. Durante su trayectoria en el concurso, se destacó por su habilidad musical, su emotiva interpretación y su distintiva voz. Al ver estos momentos en pantalla, Jessi Uribe se emocionó hasta las lágrimas. Durante una entrevista con Carolina Soto, expresó: “Son muchas cosas que han ocurrido en mi vida. Hacía mucho tiempo que no veía eso”.

Con emoción en su voz, el intérprete de Ok respondió: “La vida me ha fortalecido. Sigo siendo cariñoso y muy especial. Han ocurrido muchas cosas hermosas en mi carrera”. Además, agregó: “Todo lo que he logrado ha sido posible gracias a la gente y también a mi determinación como guerrero”.