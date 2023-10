Karol G: ‘más buena, más dura, más level’. De ser ignorada por la industria, a la que más factura de la música urbana; esta es su fortuna

“Vive sus últimos meses”

La gravedad de Bruce

Y la situación está lejos de mejorar. En entrevista con New York Post, Glenn Gordon, guionista de la serie Luz de luna, que Willis protagonizó, y uno de sus mejores amigos, no entregó buenas noticias. Según él, como consecuencia del avance de la enfermedad, el actor de 68 años no puede comunicarse en absoluto: “Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee”.