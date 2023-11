Video: “Miren lo que me tienen en el camerino”, el exagerado gesto de Mary Méndez cuando le ofrecieron comida no saludable

Sin embargo, el trabajo frente a las cámaras no es lo único por lo que Mary es reconocida, también se destaca la figura corporal con la que cuenta. Respecto a lo segundo, la samaria tiene un estilo de vida saludable que le ha permitido, incluso, crear su propio negocio de alimentos que se adjuntan a la línea de lo sano y orgánico.

Precisamente, esta semana compartió una reacción porque le dejaron comida en el trabajo que, al parecer, no es de su agrado. Como era de esperarse, la famosa fue apoyada y a la vez criticada en redes sociales.

La reacción de Mary Méndez por la comida

En efecto, la también empresaria colombiana enfocó con la cámara de su teléfono celular que la recibieron con un par de alimentos, los cuales, debido a su estilo de vida, no le generan apetito. Entre los productos había galletas, chocolatinas, dulces, entre otros.

Aparte del gesto, que para varios internautas fue “feo”, Mary Méndez dijo lo siguiente: “Aquí estoy, muy a. m., voy a grabar un programa de televisión y miren lo que me tienen en el camerino (muestra, entre risas, una bandeja con los alimentos que no son del todo saludables). Imagínate tú. Yo, por eso, traigo mi café pa’ todos lados. Aparte, a mí, a esta hora, qué me va a caber todo eso”, expresó la host de TV.