Carolina Cruz hizo confesión: reveló por qué abandonó la universidad

Actualmente, la conductora del programa matutino Día a Día acumula millones de seguidores en Instagram y otras redes sociales , donde suele interactuar y revelar detalles de vida. Precisamente, entre lo más nuevo, Cruz se refirió al tema de estudios y, específicamente, comentó que en su adolescencia comenzó a formarse para ser comunicadora social, pero la carrera no la terminó.

Sin embargo, a diferencia de lo que algunos creen, la modelo colombiana no finalizó su carrera de comunicadora social, algo que, recientemente, trajo a sus recuerdos en Instagram.

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento” , fue una de las confesiones que hizo Carolina Cruz frente a la pantalla de su teléfono celular.

En la misma corriente de ideas, la host de TV volvió a rememorar cuando no ganó el Concurso Nacional de Belleza , pero aseguró que en ese entonces ganó más de lo que pensaba representando al departamento que la vio nacer

“Esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros” , reflexionó la figura pública.

Estudiaba y era porrista a la vez

En palabras de la también empresaria: “Mi papá y mi hermano se pusieron felices, ¿cómo no?... Al ser yo porrista del América, ellos tenían entrada gratis a todos los partidos”.

“La trasnochada también era un lío, ya que los miércoles los partidos terminaban casi a las once de la noche y al otro día tenía que madrugar al colegio. Las jornadas no eran fáciles, me tocaba responder por el estudio, las porras del colegio y las del América”, recordó la modelo.