El día más triste para Rigoberto Urán cuando perdió a su papá, víctima de la violencia en el país. Esta es la historia

Rigo, la historia de un campeón

El episodio más duro

Pero así como cuenta los apartes más significativos de su vida, en la noche de este martes se emitió el capítulo más doloroso para Rigo: la muerte de su padre, que tuvo un impacto en la vida del ciclista y despertó no solo las fibras del “hombre de Urrao” sino también de los colombianos que no se perdieron esta entrega.

El vendedor de chance intentó hablar con ellos, afirmando que no eran ladrones y su trabajo era honrado, pero la respuesta del jefe de este grupo fue agredir al progenitor del deportista. La familia del deportista cayó en un profundo dolor ante la incertidumbre de lo ocurrido, esperando “un milagro”.

El padre de Rigo, víctima de la violencia

También comentó a Noticias RCN, acompañado de su esposa Michelle Durango, que no solo fue su padre al que asesinaron: “Lo que se dice es que fueron tres los asesinados. Los paramilitares se llevaron a los retenidos para que ayudaran a robarse un ganado de una finca y luego los asesinaron (...) mi padre no tenía problemas en Urrao. Él era una persona a la que conocía todo el mundo. No debía, solo trabajaba”.