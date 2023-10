Pareja de Rigo Urán se destapó sobre novela de RCN; reveló por qué no querían hacerla

Esposa de Rigoberto Urán habló de ‘Rigo’

De acuerdo con lo que se pudo apreciar, Michelle Durango fue clara en los motivos que tenía con su pareja para dudar con respecto a este proyecto. La pareja del ciclista apuntó que no fue sencillo tomar la decisión, una vez se pusieron en contacto con ellos para exponerles la idea que había con la telenovela.

La compañera sentimental del deportista mencionó al medio que al principio no le sonaba mucho el tema de plasmar toda su vida en esta producción, por lo que analizó bastante los pros y contras que podían llegar a su realidad.

“Yo no estaba como muy segura porque me parece superteso como que todo el mundo opinando de nuestra vida y además que esto son cosas de realidad y de ficción. Hay muchas personas que no saben que eso tiene su parte de ficción y se creen todo el cuento”, comentó en un clip.