Esposa de Rigoberto Urán se destapó y reveló intimidades sobre su relación con el ciclista, ¿tendrán más hijos?

De orígenes humildes e incluso atravesando la violencia armada, Rigoberto Urán salió adelante en años donde no contaba con dinero en los bolsillos. A la historia de Rigo se suma su gran amor, Michelle Durango, una mujer de la que se enamoró rápidamente, pero, en un principio, este sentimiento no era correspondido.

A la historia de Rigo se suma su gran amor, Michelle Durango, una mujer de la que se enamoró rápidamente, pero, en un principio, este sentimiento no era correspondido. | Foto: Tomada de Instagram @rigobertouran

Hasta ahora, lo que se ha visto en la telenovela de Rigo es que, desde pequeño, desarrolló un gusto por Durango, pero sus clases sociales eran totalmente diferentes. No obstante, eso no fue un impedimento para el ciclista, quien logró casarse con ella y formar un hogar.

Así las cosas, Rigo ha hablado, en diversas oportunidades, sobre los desafíos que implicaron el hecho de conquistar a Durango, pero ahora el turno le correspondió a la propia esposa del medallista olímpico en Londres 2012, quien no tuvo ‘pelos en la lengua’ para dar respuesta a una serie de preguntas rápidas, las cuales terminaron dando detalles íntimos sobre esta unión de años.

Los detalles íntimos de la relación entre Rigo y Michelle

Según el relato recopilado en el mencionado canal de televisión, al contrario de lo que muchos piensan, Durango dio un rotundo “no” en el sentido de que aseguró que el amor entre ella y el ciclista colombiano de Urrao no fue a primera vista.

Otra de las interrogantes que respondió Michelle fue sobre el plato favorito de su esposo, así que manifestó: “Uy, no, muchos. De pronto la bandeja paisa puede ser uno de ellos”.

Pero lo anterior no fue todo. La mujer que le robó el corazón al reconocido deportista colombiano reveló que lo que más le incomoda y le produce malgenio son las mentiras, mientras que, entre los detalles íntimos, se atrevió a decir con risas que ella es más celosa que Urán.

Así las cosas, tras más de una década de relación, respecto a la contemplación de tener más hijos con Rigo, Michelle Durango declaró en el Canal RCN: “Valoro muchísimo la familia y tengo dos hermanas, que las amo profundamente. Son el regalo más grande que me dieron mi papá y mi mamá. Así que no quiero negarle a Carlota ese regalo del cielo, que son los hermanos. Quisiera un hermano o hermana para ella, porque me parece que son la compañía fabulosa para la vida”.