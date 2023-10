‘Rigo’, novela de RCN sobre el popular ciclista, se estrena este lunes; “el reto era hallar un flaco, feo y ‘culichupao’ como yo”

Rigo es una novela inspirada en el hijo de Urrao y mostrará no solo la lucha del deportista por conquistar los escenarios mundiales, sino también los momentos más importantes de su juventud en tierras antioqueñas. Pues allí, con el apoyo de su familia, partió siendo apenas un muchacho a representar a Colombia en el deporte mundial, a bordo de su bicicleta.

Uno de los aspectos más llamativos de la producción es que el encargado de darle vida a Rigoberto Urán en la historia será el reconocido actor Juan Pablo Urrego, quien además de manifestar su profunda admiración por el deportista, se siente muy honrado de llevar a la pantalla la historia de un paisano suyo: “Como paisa y como colombiano siempre me he sentido muy orgulloso de los deportistas que como Rigo ven reflejado su esfuerzo en todo el mundo. Él tiene una historia detrás de cada uno de sus triunfos y eso vale la pena ser contado”, asegura Urrego.

Se trata de “una historia que estamos seguros que va cautivar el corazón de la gente, porque se trata no solo de un personaje muy querido y célebre en el mundo del ciclismo internacional. Es sobre todo un ejemplo del empuje, resiliencia y del optimismo que caracteriza a los colombianos”, destacó Alex Marín VP de Estudios RCN.

Uno de los primeros en ver el capítulo inicial de la historia fue el propio Rigoberto, quien en compañía de su esposa Michelle, no ocultó su satisfacción de advertir lo cercana que es la novela a su vida. “El primer reto era encontrar un actor flaco, feo y ‘culichupao’ como yo, pero fuera de chiste era impresionante ver cómo empezaron a contar mi historia. Fue como revivir esos momentos y si eso fue solo el comienzo, no me imagino cómo será cuando va avanzando. Lo que van a ver, tiene de todo”, señaló el deportista.