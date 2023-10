“Esa es la vida, mijito”, las sabias palabras que Rigoberto Urán le dijo a Juan Pablo Urrego, protagonista de la nueva novela de RCN: ‘Rigo’

Faltan pocos días para que el Canal RCN estrene una de las producciones más esperadas del año, todo porque cuenta la historia de uno de los personajes más queridos no solo en el deporte nacional, sino de todo el país, dada su personalidad desparpajada y sus logros en el ciclismo, que han dejado el nombre de Colombia en lo alto de las más prestigiosas competencias de este deporte.

Se trata de Rigo, que llega a las noches de la televisión colombiana, específicamente a las 8:00 p. m. el próximo lunes 9 de octubre, con un elenco de primera que lo encabeza el antioqueño Juan Pablo Urrego, quien ha participado en producciones como El Capo 2, Los graduados, Esmeraldas, Las hermanitas Calle, Sin senos sí hay paraíso, Distrito Salvaje, Historia de un crimen: Colmenares, El cartel de los sapos: El origen, Primates y Goles en contra, por mencionar algunas.

Ha sido su rol de Joaquín Calle Araque en Las hermanitas Calle donde el paisa logró demostrar todo el talante que tiene para la comedia sin perder el hilo dramático de una novela. Esto y su gran trayectoria le dieron las herramientas para hacerse al protagónico y así poder interpretar a Rigoberto Urán desde su etapa joven, cuando apenas iniciaba en el ciclismo colombiano desde su natal Urrao.

Juan Pablo tuvo que hacer una investigación exhaustiva sobre el ciclista, consumió todo tipo de documentación periodística que encontró del “hijo de Urrao” y hasta pudo hablar con él, para lograr sus gestos, entender su proceso, permear de sus sentimientos y hasta aprender lecciones de vida.

SEMANA estuvo en el lanzamiento de la novela y habló con el actor sobre su personaje, su contacto con Urán, su propia experiencia con actor y su proyecto más próximo en la actuación.

SEMANA: Un paisa interpretando a otro paisa y no cualquiera, ¿cómo lo lograste?

Juan Pablo Urrego: No hermano, una belleza. Como lo dices, yo también soy paisa e interpretar a Rigo que es el más paisa… Una persona divertida, su manera de hablar todo el mundo ya la conoce, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo sabe quién es Rigo. Uno de los retos más importantes era ese pues… Creo que es el personaje más famoso que he interpretado. He tenido la oportunidad de darle vida a otros personajes que viven o han vivido, pero Rigo es el más famoso, entonces como encontrar esa espontaneidad, esa manera de hablar, esa frescura, esa naturalidad, ahí había un reto clave.

SEMANA: ¿Qué fue lo más importante que te dijo Rigo cuando hablaste con él?

J.U. Él me dijo: ‘a pesar de las circunstancias nunca me victimicé, nunca tuve tiempo ni pare a victimizarme, a lamentarme de nada’; y eso me llamó mucho la atención porque los que no conocen a Rigo o los que conocen el ciclista de ahora y los últimos años que es famoso, ciclista, le va muy bien… No saben que a Rigo no le fue siempre bien, entonces ver a este Rigo en esta historia, de pueblo, que le tocaba vender chance, reciclar botellas, que no tenía para comer, que la casa se las iban a embargar… Ver a este Rigo y a pesar de esto escuchar que él nunca se vitimizó, siguió adelante, es muy bonito.

Yo lo vi en entrevistas y en el estudio previo que hice de él y siempre decía una frase: ‘esa es la vida mijito, esa es la vida y hay que seguir adelante’; o cuando le iba mal en una carrera o algo, él decía ‘eso es lo bonito del deporte, ese es el ciclismo, hay que seguir’ y siempre con esa actitud, fue una de las cosas que más me sorprendió.

SEMANA: ¿En qué momentos de la vida Juan se ha sentido como Rigo, con la necesidad de decir ‘esa es la vida, hay que seguir’?

J.U. Pues yo lo asemejo mucho con mi carrera. Al principio no existe nada de esto (reconocimiento y fama). Te encuentras con puertas cerradas todo el tiempo, nadie te va a dar una oportunidad, nadie te conoce, entonces tocas puertas y te dicen ‘no, no te vamos a hacer la audición’, o la haces y te dicen que no, o haces 20 audiciones y te dicen no en todas… Llega un momento donde tú dices ‘bueno, no sirvo para esto’, y ahí yo tuve eso también, dije: ‘hay que seguir, solo tengo esta vida para lograrlo y esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer’.

SEMANA: ¿Qué aprendiste de este personaje tan relevante?

J.U. Muchas cosas… Aprendí y me deja de regalo una agilidad mental brava, porque hacíamos muchas escenas al día y como se ve en el primer capítulo, Rigo habla mucho… Entonces aprender esos bloques de esos parlamentos y terminar una escena y sigue la otra con más bloques de diálogos todos los días… Puse a prueba mi memoria. También me regaló un amor por un deporte nuevo que no tenía, yo creo que voy a seguir montando bicicleta.

SEMANA: ¿Cuántas horas al día montabas bicicleta en medio de este proyecto?

J.U. Cuando no habían empezado las grabaciones trataba de montar todos los días mínimo una o dos horas… A veces había salidas más largas que eran de cinco o seis horas. Ya grabando, trataba de montar los fines de semana y todas las escenas de ciclismo las hacía yo.

SEMANA: Es decir que no tuviste dobles para las escenas en bicicleta…

J.U. Solo en las escenas donde había un accidente, ahí es un doble de riesgo que es el que actúa, pero de resto todas las escenas de ciclismo las hice yo. El canal me facilitó el doble que era un ciclista y yo les dije que no, que lo quería hacer y me quería poner ese reto.

SEMANA: Después de Rigo ¿qué personaje te puede cautivar?, porque la vara ha quedado muy arriba…

J.U. Hay muchas cosas por hacer… Estoy muy agradecido con mi carrera, mi profesión, que ha sido muy generosa conmigo y me ha regalado cosas y proyectos maravillosos como Rigo. Espero seguir contando historias, soy actor y me gusta mucho interpretar personajes, espero que me sigan llegando oportunidades de estar en cine y series… Y que lleguen otras historias de la vida real o de ficción, pero que me permitan seguir trabajando en lo que amo.

SEMANA: ¿Estás trabajando en otro proyecto en este momento?