Este sería el inesperado ganador de ‘MasterChef Celebrity’, según ChatGPT

Participantes de MasterChef asombrados por la decisión de Martha. | Foto: Tomado de Canal RCN: Martha Elige a Daniela para no cocinar en el reto | MasterChef Celebrity

Debido a errores y a no llegar a ese alto nivel de exigencia fueron eliminados 5 concursantes que llegaron a formar parte del Top 10 del reality: Zulma Rey, Diego Sáenz, Juan Pablo Barragán, Martha Isabel Bolaños y el influencer ‘El Negrito’, quien no cumplió con las expectativas de los jurados con la presentación de su plato a pesar de que cumplió con el uso del ingrediente obligatorio, el cerdo.

Desde hace unos meses el periodista de famosos y novelas Carlos Ochoa reveló quiénes serían los cuatro finalistas, pero tanto él como los mismos integrantes y ex participantes del reality fueron claros en decir que no saben quién es el ganador, ya que graban cuatro celebraciones, todo con el objetivo de que no se filtre ante el público y la prensa cuál fue la persona que se llevó el premio.