Nicolás de Zubiría se destapa en SEMANA y cuenta detalles de la gran final de ‘MasterChef Celebrity’

Nicolás de Zubiría (N. Z.): En lo personal, siempre siento que todas las temporadas son distintas, son grupos de personas muy diferentes y esta temporada fue muy luchada. Creo que en esta ocasión nunca hubo un claro ganador o, por lo menos, personas que se postularan para hacerlo. Fue un grupo que practicó y estudió mucho. Entonces, a mí me deja eso, que hubo un grupo con mucha incógnita, porque no hubo uno que se destacara con respecto a los demás.

N. Z.: Por ejemplo, Daniela Tapia; a mí me impresionó su resiliencia, sus ganas de aprender, su curiosidad. Yo creo que, a nivel competitivo, ella era como la que más le metía a toda costa, ella me sorprendió un montón. También El Negrito me sorprendión, cuando empezó a emplatar y a hacer cosas bonitas.