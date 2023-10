‘El Negrito’ abrirá restaurante luego de ser eliminado de MasterChef; venderá su plato estrella

En ese reto de eliminación, los chefs les pidieron a los concursantes que hicieran una preparación con carne de cerdo, y por infortunio, el influencer Iván Ramiro Córdoba, más conocido en redes como ‘El Negrito’, llevó al atril un plato que para los jurados no estaba a la altura de una semifinal, pues era muy pequeño y, las salsas, que era uno de sus más grandes fuertes, en esta oportunidad no le funcionó y no pudo conquistar el paladar de los tres hombres, por lo que quedó eliminado.