A Claudia Bahamón le tiraron duros vainazos en ‘Lo sé todo’; le recordaron polémico momento

“‘Chris’ Carpentier supuestamente renunció a MasterChef, ese es el chisme. Dicen que organizó sus cositas, cogió todo y decidió decir no más, no voy más. Al parecer, en la final, cuando estaban grabando la gran final, dejó a todos con los ojos bien abiertos y decidió decir: ‘No va más, me voy de aquí’”, aseguró Ochoa en un video que se ha hecho viral en redes.