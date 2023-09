Se confirma telenovela de Rigoberto Urán; este es el exclusivo elenco de actores

Rigoberto Urán es uno de los máximos representantes del ciclismo en Colombia, pues a lo largo de su carrera deportiva ha dejado en alto la imagen del país y ha sobresalido con el talento y pasión que esta disciplina requiere. Esto lo ha llevado a ganarse el cariño de millones de personas que lo admiran y que constantemente están en búsqueda de información relacionada no solo a sus logros deportivos, sino también a su vida personal.

Este hombre, nacido en Urrao, departamento de Antioquia, no ha tenido una vida fácil, pues para llegar hasta el estrellato en el que se encuentra, y para obtener todos los logros que ha conseguido a nivel profesional, ha pasado por diversas y complicadas situaciones que lo han convertido en un ejemplo de superación personal y constancia.

Adicionalmente, se generó otro post que indicó: “ Todos están hablando de Rigo. ¿Qué estarán diciendo? Hay rumores de que la historia de este gran ciclista llega a las pantallas del Canal RCN. ¿Será verdad? No te pierdas todos los detalles de esta gran producción. ¿Listos para ver a este gran elenco sobre ruedas? Porque esta carrera acaba de iniciar”.

¿Qué celebridades harán parte de la telenovela de Rigo?