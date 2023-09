“Es una carrera de niños”: Rigoberto Urán soltó duro dardo contra el ciclismo actual en plena Vuelta a España

Según considera el ciclista antioqueño, en un futuro “ya no se verán a estos equipos pequeños ganando etapas, porque los líderes no dejan, aceleran y alcanzan cualquier fuga”.

El Toro avisa que este cambio puede impactar negativamente en los presupuestos de los equipos más humildes. “Llevamos dos años viendo las diferencias que se marcan y estos equipos que no son tan grandes y que no tienen tanta plata van a comenzar a sufrir, porque si no ganan, así mismo los patrocinadores no se mostrarán tanto”, dijo.