¿Muy costoso? Rigo inauguró su restaurante en Antioquia, estos son los precios

Rigo lanzó al mercado su restaurante llamado ‘Grosería by Rigo’ en donde se pueden consumir varios tipos de comidas, desde lo salado hasta postres. Hay tacos a la parrilla, costillas de cordero caramelizadas, pulpo con una salsa especial, coliflor y hasta camarón se le tiene como entrada.

Rigoberto Urán no solo se dedica al ciclismo | Foto: Getty Images

Pero no todo es trago, pues en el panel de ‘Obediencia’ se encuentran las bebidas que no llevan licor. Entre las que llaman la atención, por ejemplo, las limonadas, sodas, mocktails, aguas de diferentes precios y tamaños, gaseosas tradicionales, sumado a café con leche.

Allí los precios no son exorbitantes, pues el café se consigue desde los $4.000, limonadas hasta de 13.000 pesos, sodas de no más de 19.900 COP, entre precios que no superan dicho monto.