Recordado actor de ‘Oki Doki’, de luto; sufrió desgarradora pérdida: “No sé cuando dejaré de llorarte”

“Hoy mueres en este mundo y naces en la eternidad, el dolor es ese amor que vivimos, no siento que me faltó nada por darte o por dar, no se nada, solo sé que hoy mi vida cambia, no sé cuando dejaré de llorarte o que me duela, solo sé que tú ya no sufres y no te duele, te amo, mi mamita, te amaré por siempre, perdón, gracias”, escribió en el pie de foto, donde recopiló miles de reacciones.