“A las gorditas nos volaron”, Chichila Navia sobre su paso por ‘Oki Doki’

Chinchila Navia, que se dio a conocer en el mundo de la farándula por el papel de Mechas que interpretó en la serie colombiana Oki Doki, reveló un secreto que hasta el momento no se conocía.

En un fragmento de la entrevista que dio a un programa dedicado al mundo del espectáculo colombiano e internacional, Chichila dijo que por estar pasadita de kilos en esa época fue sacada de la popular y exitosa producción.

“Éramos un grupo musical muy famoso y de pronto decidieron que para que fuera más comercial, tenía que reducir el número de integrantes y a las gorditas nos volaron”, fueron las palabras de Navia en un pequeño pedazo de la entrevista que le concedió al programa Lo sé todo.

Chichila, que cuenta en su perfil de Instagram con más de dos millones de seguidores y que ahora cuenta con una imagen mucho más esbelta que la que tenía en Oki Doki, publicó en días pasados una imagen que tenía escondida hace un tiempo, la cual despertó más de un suspiro.

“Una fotito sesiiii que no había compartido. Tomada hace ya un año por mi amado Gabriel Carvajal bajo el concepto de mi María Gabriela Salazar y el makeUp de @lanegra7000... Feliz finde amores míos”, se lee en el mensaje de la publicación.

Con más de dos millones de seguidores, estos no dudaron en ovacionar su belleza. Los famosos de la farándula colombiana también aportaron en los comentarios.

“Hermosa”, le escribió Maleja Restrepo, “De todo mi gusto, que bellaaaaaa”, opinó la actriz Milena Aycardi. “Qué cuerpazo”; “que oki doki tan bella”; “maravillosa, hermosa, fantástica”, fueron algunos de los mensajes.

¿Chichila Navia se separó de Santiago Alarcón? La actriz aclaró el rumor a sus seguidores

Cecilia y Santiago se consolidaron como una de las parejas más estables de la farándula. Con su talento y amor se ganaron el cariño de sus seguidores, que no escatiman elogios para esta familia conformada por los actores y sus dos hijos.

Es común ver que los artistas compartan en sus redes sociales fotos, así como videos divertidos sobre distintos temas del país, en los que se ve a este matrimonio —de 16 años— compartiendo de una manera unida, solidaria y cariñosa. Sin embargo, ante las últimas publicaciones de Cecilia, en las que se le ve sola, sin su pareja, muchos de sus seguidores se inquietaron y empezaron a especular si tal vez había algún problema entre ellos.

Por esa razón, por medi de sus historias de Instagram interactuó con sus fanáticos con la popular herramienta de hacer preguntas y aprovechó para aclarar los rumores sobre la supuesta ruptura amorosa con Santiago Alarcón.

Un seguidor le escribió: “¿Y tu esposo?”, a lo que ella, de manera cómica y poniendo sobre su rostro un filtro de lágrimas, contestó: “Mucha gente me ha escrito que si me separé. Es que no se saben el chisme”. Sin embargo, y pese a los supuestos de muchos de sus seguidores que creyeron en una separación entre Chichila y el actor paisa, ella expresó que, en efecto, están separados, pero no por falta de amor.

“Yo estoy rodando en San Andrés y él se quedó con los niños en la casa. Pero ya pronto lo voy a ver”, agregó, dejando claro que solo se trata de un tema laboral que no ha permitido que esté junto a Santiago, y sus hijos, Matías y María.