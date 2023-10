Taliana Vargas, la reina del corazón del nuevo alcalde de Cali, Alejandro Eder

Según Taliana, se conoció con Alejandro Eder en Cartagena durante un lanzamiento de una de las producciones que protagonizó como actriz en la Casa de la Inquisición. Su primera cita fue en el hogar de su amigo Fernán Martínez. Aquel día, cenaron los tres y el empresario vallecaucano, heredero de una de las familias más ricas del departamento, no ocultó su interés por Taliana.

Pero, no la tuvo fácil: el primer beso de la pareja se dio semanas después, en Bogotá, cuando Eder la dejó en su casa después de una cita romántica.

“Me considero una caleña más”

“Colombia entera me ha visto crecer. He construido mi carrera desde los 18 años. Llevo 16 años tomando mis propias decisiones y con mi propia vida. Desde hace 8 años vengo trabajando por Cali”, aseguró categóricamente en esta revista.

“No me puedo quedar de brazos cruzados por una ciudad que necesita mucho apoyo. Lo hago por mis hijos, por la vida que llevo acá, me puse en la tarea de poner los ojos del mundo en esta ciudad a través del tema de la moda, luchar para que sea un corazón productivo de la moda en Colombia, por el potencial y el talento tan maravilloso que tenemos. Y digo tenemos, porque hoy me considero una caleña más. Amo el Petronio. Voy todos los años. Llevo a mis hijos desde recién nacidos”, explicó la reina en su momento.