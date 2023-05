“Mis hijos me han ayudado a ser la mejor versión de mí”: Taliana Vargas habla de sus retos como madre y su desacuerdo con el aborto

Taliana Vargas ha sido una de las exreinas más queridas por los colombianos. Y tras su experiencia como Señorita Colombia y como finalista en Miss Universo, en 2008, se convirtió en una destacada actriz y modelo.

Pero en agosto de 2015 comenzó el mayor reto de su vida, construir un hogar junto a su esposo, el empresario y político caleño Alejandro Eder, con quien tiene dos hijos, Alicia María y Antonio.

Sin embargo, ese camino en la maternidad no ha sido fácil, pues antes de tener a su primera hija vivió un duro momento, una “pérdida que me enfermó, me dio hipertiroidismo grave y tuve que someterme a un tratamiento que me impidió estar embarazada durante tres años”, confesó en entrevista con SEMANA.

Justamente, en este Día de las Madres, la samaria conversó sobre los retos que ha vivido en su rol como mamá.

SEMANA: ¿Taliana Vargas siempre anheló la maternidad?

Taliana Vargas (T.V.): Cuando estaba joven veía la maternidad, el matrimonio como un desafío. Soy la mayor de cinco hermanos y me sentía como la mamá de ellos al ayudar a mi madre en medio de la crianza. Para mí la maternidad era algo inalcanzable, lejano, creo que uno con el tiempo va madurando y entendí las verdaderas prioridades en la vida. Conocí a Alejandro y al estar con el amor de mi vida, al saber que era mi compañero de vida, cambió mi perspectiva y surgió en mí el anhelo de ser madre.

SEMANA: ¿Cómo vivió sus embarazos? No todos los embarazos no son iguales y hay unos más duros que otros…

(T.V.): Para mí ser madre no fue algo sencillo. Mi primera hija, Alicia, es una bebé arcoíris, porque antes de tenerla a ella, tuve una pérdida que me enfermó, me dio hipertiroidismo grave y tuve que someterme a un tratamiento que me impidió estar embarazada durante tres años. Pero, en medio de todo el embarazo de Alicia salió muy bien. En cambio, el embarazo de Antonio fue más duro; fue en plena pandemia y al inicio todo era muy incierto y fue muy angustiante. Además, Antonio nació en el segundo pico de la pandemia en el país.

SEMANA: Cómo describe a sus hijos: ¿qué tanto tiene cada uno de Taliana Vargas?

(T.V.): Alicia María tiene mucho más de mí. Es carismática, artista, sensible, una niña alegre. Antonio tiene de mí el amor al mar, a los atardeceres, al agua, es un Eder marino.

SEMANA: ¿Cómo reparte su tiempo entre sus labores de madre y su vida profesional? Con dos hijos, no ha dejado de actuar y de trabajar como modelo y líder social. ¿Cómo logra ese equilibrio?

(T.V.): Tengo las prioridades claras: mi familia es lo primero. Reparto el tiempo minuciosamente para que me rinda el día y todas las mañanas me pregunto si gestiono todo de manera efectiva. Tarea fácil no es.

Alejandro Éder y Taliana Vargas se casaron en agosto de 2015. - Foto: Jet-Set

SEMANA: ¿Qué ha sido lo más difícil de la maternidad: las labores que implica, los cambios físicos o el difícil desafío de la crianza?

(T.V.): La crianza es la labor más difícil que hay en la humanidad, primero porque es 24/7, segundo porque te reta como persona día a día. Pero la dificultad de eso es a su vez la mayor bendición, porque estos retos te llevan a ser una mejor persona. Un hijo te lleva a ser mejor persona.

SEMANA: Qué tanto se involucra Alejandro, su esposo, en la crianza de sus hijos. ¿cómo se reparten esas tareas?

(T.V.): Él con su apretada agenda como candidato a la alcaldía de Cali, trata siempre de estar a la hora del baño y lectura antes de dormir de los niños. Les lee cuentos antes de dormir. Los domingos son sagrados para nosotros y buscamos estar siempre juntos. Alejandro es un papá maravilloso, paciente, amoroso y jugetón.

SEMANA: ¿Cómo es la vida de Taliana mamá en Cali? ¿Cómo es el día de su hogar?

(T.V.): Amo mi día a día en Cali. Organizo a los niños para el colegio, los llevo, hago ejercicio, voy a misa, la eucaristía diaria es mi fortaleza espiritual, y luego me pongo a trabajar en mi fundación Casa en el árbol, mis proyectos de moda y de ciudad, además de acompañar a Alejandro en algunas de sus visitas de campo. Pero, todas las tardes busco compartir un tiempo con los niños antes de que llegue su padre para dormirlos.

SEMANA: Hace unos meses, usted compartió en sus redes sociales una experiencia muy dolorosa relacionada con un aborto espontáneo que tuvo. ¿Qué tanto la marcó esa pérdida en su vida?

(T.V.): Me marcó, pero como todo lo que duele me enseñó mucho. Me hizo crecer, anhelar y reconocer que la vida es el gran tesoro que Dios tiene para nosotros.

SEMANA: En ese sentido, Taliana ha sido muy crítica con el aborto, tal como quedó establecido hoy: se puede abortar hasta la semana 24. ¿Sigue creyendo que esa medida es un error?

(T.V.): Ni hoy, ni mañana, ni nunca voy a creer que está bien abortar con seis meses de embarazo. A los 6 meses ya puede nacer un niño. Si una madre no se siente preparada para criar a un hijo, puede ponerlo en adopción. No los maten.

SEMANA: ¿Qué consejo les daría a esas mamás que en algún momento duden de tener o no a su bebé? Que de seguro están con miedo o con incertidumbre frente al reto de la maternidad...

(T.V.): Les diría que hay que confiar en el proceso. Recordarles que todo desafío trae su recompensa y entre más grande el reto, mayor es la bendición. Eso son los hijos. La maternidad es el reto más amoroso y el que más vale la pena en la vida. Yo hoy agradezco el haber tenido la valentía para convertirme en madre. Es la mejor decisión que he tomado. Hoy todo lo que hago es por y para ellos. Mis días no tendrían sentido si ellos no estuvieran a mi lado. Doy gracias a mis hijos por ayudarme, día a día, a ser la mejor versión de mí.