Taliana Vargas: la invitada de lujo del diseñador Michael Kors en su desfile de la Semana de la Moda de Nueva York

Desde que fue elegida Señorita Colombia en 2007 y un año más tarde virreina universal de la belleza, la samaria Taliana Vargas se ha convertido en una de las reinas más queridas de los colombianos.

Es que, tras esta incursión en el mundo de los reinados, Taliana, ahora de 35 años, se ha abierto camino también como modelo de reconocidas marcas, actriz de producciones como Chepe Fortuna y Rafael Orozco y además empresaria, sin dejar de lado su realización personal al lado de su esposo Alejandro Eder, con quien se casó en 2015 y tiene dos hijos.

Taliana Vargas a la salida del desfile de Michael Kors en Nueva York. - Foto: Cortesía: Michael Kors

Y su trayectoria en el mundo del entretenimiento la convirtió recientemente en una de las latinas protagonistas de la Semana de la Moda de Nueva York, que culminó ayer y en la que marcas como Altuzarra, Anna Sui, Brandon Maxwell, Carolina Herrera, Coach, Gabriela Hearst, Jason Wu Collection, Khaite, Prabal Gurung, Proenza Schouler, Sergio Hudson, Ulla Johnson y Michael Kors adelantaron las principales tendencias Otoño-Invierno 2023/2024.

Justamente, invitada por Michael Kors, la colombiana estuvo en primera fila en el desfile del diseñador estadounidense, en el que presentó una colección que evocaba la década de los años 70, con largos abrigos de piel, cinturones de cuero, pantalones acampanados, gafas de sol oversize, botas de cuero y flecos.

Taliana Vargas estuvo en la lista de invitados especiales del diseñador, de la que también hicieron parte la reconocida periodista Gloria Steinem; las actrices Kate Hudson, Katie Holmes, Simona Tabasco, Ellen Pompeo (protagonista de Grace Anatomy), Lea Michele, Isabelle Adjani, Beatrice Grannò y Mindy Kaling, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul y las cantantes Dahyun Kim y Feifei Wang.

La nueva colección de Kors

Michael Kors saluda a los asistentes al final del desfile que cerró la Semana de la Moda de Nueva York 2023, en el que presentó su colección Otoño Invierno 2023. (Photo by JP Yim/Getty Images for Michael Kors) - Foto: Getty Images for Michael Kors

La bohemia urbana fue el tema del desfile Otoño/Invierno 2023 de Michael Kors. El espectáculo resaltó el glamour atemporal, celebrando a las mujeres que Kors llama sus influencers, íconos que siempre han dejado una impresión duradera en el diseñador y su trabajo.

Teniendo lugar en el West Village, esta temporada sirve como una oda al espíritu innovador que ha caracterizado a Greenwich Village durante décadas, asegura la marca Michael Kors a través de un comunicado de prensa.

“Para esta colección, realmente estaba pensando en las cosas que me influenciaron cuando era mayor de edad en los años 70″, sostuvo el diseñador.

“Las mujeres que me influenciaron, el vecindario que me inspiró y la combinación del glamour de una gran ciudad con un estilo bohemio que existe en Greenwich Village en ese momento”, agregó.

Kors mostró abrigos largos y espectaculares de capas combinadas con vestidos, faldas y pantalones cortos. Usó cortes, hendiduras y tejidos delgados para enmarcar el cuerpo, y cinturones colgados de la cadera. Monos elegantes y glamurosos defendieron un nuevo tipo de velada.

Taliana Vargas durante un desfile en la Semana de la Moda de París. (Photo by WWD/Penske Media via Getty Images) - Foto: Penske Media via Getty Images

La paleta rica y silenciosa varió desde tonos de grafito y carbón hasta tonos cálidos de chocolate y castaño, con momentos monocromáticos de merlot y colores representando el bosque. Los accesorios tenían una actitud más suave, desde bolsos de mano con flecos y bolsos de estilo mensajeros con un toque relajado, mientras que las botas deslumbraron en casi todos los looks.

Una orquesta en vivo acompañó pistas grabadas de Somebody to Love, de Jefferson Airplane y Go Your Own Way, de Fleetwood Mac, creando una banda sonora multidimensional, mientras modelos como Vittoria Ceretti, Irina Shayk, Amber Valletta, Liya Kebede, Adut Akech y más, caminaban por la pista bordeada de abedules y espejos.