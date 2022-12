De esta manera celebró Taliana Vargas su cumpleaños número 35

Taliana Vargas se convirtió en una de las mujeres más reconocidas en Colombia luego de su paso por el concurso de belleza Miss Universo 2008, donde quedó como primera finalista. Con el paso del tiempo conquistó a miles de personas, quienes se han interesado por saber sobre su vida personal y sentimental.

Recientemente, por medio de unas imágenes compartidas en su cuenta personal de Instagram, la exreina de belleza compartió con sus más de tres millones de seguidores la celebración con la que recibió sus 35 años de vida.

En medio del post que compartió se le puede ver a Taliana luciendo un vestido de gala con algunos brillos; además, compartió fotografías en donde se encuentra en compañía de sus seres más queridos y allegados. La velada estuvo acompañada de una banda musical.

“This is 35! Cumplí muy feliz… Gracias por los más lindos deseos”, escribió en la descripción de la publicación, la modelo y exreina.

Los comentarios tras la publicación de Taliana no se hicieron esperar, y estos fueron algunos de los deseos más destacados que le dejaron sus fanáticos.

“Un Abrazo y Muchas Bendiciones en este Día tan Especial para Ti”, “Felicitaciones, Dios te bendiga… Eres alguien muy dulce”, “Dios bendiga siempre tu vida con salud, amor y prosperidad”, “Dios te bendiga siempre hermosa feliz cumpleaños”, “Un suuuuuper feliz cumpleaños a la Samaria más linda”, “FELIZ CUMPLEAÑOS, Dios te cuide siempre y te guarde, eres un ser especial, hermosa y llena de sencillez y humildad”, “Felicitaciones que Dios ilumine cada paso que das”.

Por su parte, su esposo, el político Alejandro Eder, le dedicó una romántica publicación, agregando fotos familiares al post y expresándole lo mucho que la ama.

“Feliz cumpleaños a mi amor, a mi mejor amiga y mi mejor consejera. ¡El mejor regalo que me ha dado la vida eres tú! Te amo”, le escribió.

Taliana Vargas se sinceró y contó secretos para lidiar con enfermedad que le afecta la piel: “No hay cura”

Uno de los temas que más ha llamado la atención de los curiosos fue el anuncio que hizo la también actriz sobre la enfermedad que le diagnosticaron. La exreina contó que los médicos le diagnosticaron en 2020 vitíligo, la cual no tiene cura y se genera precisamente cuando las células productoras de pigmentos mueren y causan un cambio en el tono de la piel.

Taliana Vargas nunca se derrumbó por esta situación que atraviesa y se refleja en su cuerpo, por lo que optó por mostrar una actitud optimista y positiva para afrontarla. Con el paso del tiempo se convirtió en ejemplo y admiración para varios usuarios en redes sociales, quienes quisieron indagar sobre el proceso que lleva.

Recientemente, la artista no dudó en tocar de nuevo el tema y resolver una pregunta que solía recibir sobre su enfermedad, siendo clara y sincera con respecto a lo que pasa en su día a día. La ex Señorita Colombia publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde quiso mostrar cómo cambió su cuerpo y su rostro con las manchas que aparecieron en su piel.

En este post, Vargas apareció con un atuendo azul, plasmando las marquitas en sus codos, sus manos, sus dedos y algunas zonas de su cara. El clip lo acompañó de un conmovedor texto, donde reflejó el amor que le tenía a este detalle en su salud y el secreto que tenía para lidiar con él.

“En la calle, en redes, por todos lados, me preguntan por mi vitíligo. Se me acercan millones de personas pidiendo una solución. Cuando les respondo que no hay cura, que aceptarlas con amor es una decisión llena de liberación, ahí aprendí a amarlas. No pican, no duelen, son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y demás; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas”, escribió.