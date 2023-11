Carolina Cruz hizo dura confesión sobre su pasado en el programa ‘Desnúdate con Eva’

Mientras la presentadora del programa, junto con las invitadas, debatían sobre cuándo sería el momento en que Bemba daría a luz, Carolina quiso recordar los embarazos que tuvo y perdió: “Mucha envidia me da. Si algo yo me disfruté, yo en mi vida, fueron mis embarazos, además porque yo tuve tres embarazos, pero perdí uno ”, dijo, inicialmente.

Luego, agregó: “Tendría tres gorditos o una gordita, bueno, quién sabe. A mí los niños me encantan. Yo creo que lo que más me he disfrutado en mi vida han sido mis embarazos. No me imaginé que fuera tan buena mamá; tan dedicada a mis hijos; que me gustara tanto la maternidad”.