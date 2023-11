Pipe Bueno tuvo fuerte ‘encontrón’ y le sacó lágrimas a ‘Yo me llamo Rosalía’ en pleno programa: “A ella no le gusta perder”

Yo me llamo 2023 lleva varios meses al aire y ha logrado posicionarse como uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. En los últimos capítulos entró en una etapa decisiva, donde se encuentra eligiendo a los participantes que seguirán avanzando hacia la esperada final.

Pero mientras eso ocurre, cada momento que viven los concursantes junto con los jurados del reality —Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, junto a Sinfoni, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial— siempre dan de qué hablar en redes sociales, y el último capítulo no fue la excepción .

Recientemente, en el episodio número 70 del programa de canto de Caracol Televisión, el cantante de música popular tuvo un pequeño ‘encontrón’ con una de las imitadoras: se trata de ‘Yo me llamo Rosalía’, a quien no dudó en expresarle su desacuerdo frente a varios aspectos que la joven tuvo en el escenario .

Todo inició luego del show que dio la imitadora, en el que Pipe resaltó lo mucho que admira el talento de la española, motivo por el cual no dudó en lanzar fuertes críticas y opiniones sobre cómo le fue en el escenario: “Me voy a poner un poco incisivo con este personaje” , a lo que Grisales interrumpió: “Siempre lo has estado con ella”.

| Foto: Fotograma, 57:42, CAPÍTULO 70: Cinco dobles dejan el corazón en el Templo de la Imitación | Temp. 09 |Yo Me Llamo, YouTube/@YoMeLlamoColombia

El artista continuó su discurso asegurando: “Fíjate, yo creo que es un momento donde necesitamos sacar a relucir la actitud, el ‘artistaje’, la esencia, la forma en que Rosalía está en sus etapas y conciertos, donde el buen fanático de esta artista —que me está viendo en este momento— sabe de lo que estoy hablando; por eso es una de las artistas más grandes ‘alternativas y comerciales’ (...) Y su actitud en el escenario, además de la forma en que baila y se mueve... cada paso es milimétrico en el escenario” .

Luego, agregó: “¿ Qué es lo que me hace falta? Es un poquito de ‘un no sé qué' y a lo mejor es algo que solo se lleva por dentro. Pero quiero que lo saques aún más; que salga esa leona y esa artista al escenario. Para mi gusto, porque seguramente a mis compañeros sí les encantó y todo eso, pero para mí, no”.

| Foto: Fotograma, 15:14, CAPÍTULO 70: Cinco dobles dejan el corazón en el Templo de la Imitación | Temp. 09 |Yo Me Llamo, YouTube/@YoMeLlamoColombia

César Escola fue el siguiente jurado en expresarse, quien, junto con Amparo Grisales, compartía la opinión de que la mujer había tenido una buena presentación en tarima. No obstante, uno de los aspectos negativos que más predominó fue la afinación .

| Foto: Fotograma Capítulo 53: 12 imitadores despiertan todo tipo de emociones en los jurados | Temp. 09 |Yo Me Llamo | Caracol Televisión

Una vez ‘Yo me llamo Rosalía’ terminó de recibir los comentarios, la imitadora no dudó en despedirse con una sonrisa, que el artista de la industria musical tomó como sarcástica , y además, enviando algunos besos al público y a los jurados del programa de Caracol Televisión, desatando todo tipo de reacciones.

Evidentemente, la joven fue elegida por el artista como una de las personas que quedarían en riesgo, a lo que ‘Yo me llamo Rosalía’ salió del escenario con una sonrisa, pero las cámaras dejaron ver el enojo de Pipe Bueno ante su actitud: “Ya ella es muy profesional, se le nota. Yo no estoy charlando, de verdad (...) A mí me toman en serio”.