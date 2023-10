A eliminado de ‘Yo me llamo’ le fue mejor fuera del programa, consiguió tremendo trabajo y ya no factura en pesos

Yo me llamo estrenó su nueva temporada hace un par de meses y a partir de ese momento se convirtió en la producción más vista, de acuerdo a las cifras entregadas a diario por Kantar Ibope Media.

El programa siempre está dando de qué hablar, ya sea por las ocurrencias de los jurados o por las presentaciones de los imitadores.

Sin duda, uno de los momentos más duros del programa es cuando se anuncia a un nuevo eliminado. Los comentarios de televidentes no dejan de aparecer en redes, asegurando que es duro ver “cómo se acaba el sueño de una persona”.

No obstante, el reality es capaz de abrirles nuevas puertas a los concursantes y uno de ellos recientemente ha sido tema de conversación por eso. Se trata de Yo me llamo Daddy Yankee, quien aunque no se llevó el premio mayor, sí consiguió un tremendo trabajo.

Daddy Yankee en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma 'Yo me llamo', temporada 9, capítulo 25 / Symphony es la nueva integrante de la familia / Caracol Play

Gandhi Antonelly, nombre real del imitador, había estado presumiendo en sus redes fotos haciendo turismo en Japón, lo que despertó la envidia de varios de sus fanáticos.

Sin embargo, lo que muchos no sabían es que no estaba en el país asiático propiamente de vacaciones, sino que en realidad, había conseguido trabajo allá.

De eso habló durante esta semana en una de las emisiones de Día a día. “Me contactan en mi última presentación, me tenían ya la publicidad hecha”, confesó en el magacín.

Gandhi Antonelly es el nombre real del imitador. | Foto: Fotograma 'Yo me llamo', temporada 9, capítulo 25 / Symphony es la nueva integrante de la familia / Caracol Play

En aquella conversación aseguró que, aunque Yo me llamo no había sido la fuente directa de la contratación, sí se había tratado de un impulso, pues al verlo allí muchas personas se interesaron en trabajar con él. “El que me llevó es colombiano, es productor”, afirmó, respecto a cómo había sido su negociación para llegar a aquel país.

Justamente, en sus redes compartió momentos de aquella experiencia. Por ejemplo, en algunos videos se puede ver que contó con varias bailarinas, y mientras él cantaba, el público no dejaba de mover los brazos.

A imitador de Yo me llamo ahora le va bien en el extranjero

Junto a aquellas imágenes escribió lo siguiente: “ver a japoneses gozar de mi talento no tiene precio. Gracias por el trato. Nuestro trabajo está llegando a todo el mundo. ¡A Dios la gloria!”.

El imitador de Daddy Yankee sigue cosechando éxitos luego del 'reality'. | Foto: Captura Caracol Televisión

Los comentarios respecto a este trabajo no se han hecho esperar, muchos deseándole que viaje por todo el mundo gracias a su talento. Sin embargo, la gran mayoría de ellos fueron espectadores, quienes quedaron bastante contentos con su show.

“Gracias por venir a Japón. Todos nos hemos convertido en tus fans. Por favor, vuelve otra vez”, “Muchas gracias por el maravilloso tiempo”, “Gracias por tu maravillosa presentación. Todos fuimos muy felices” y “Siempre serás bienvenido”, fueron algunos de ellos.

Yo me llamo Daddy Yankee logró ganarse el corazón de los televidentes colombianos durante su participación en el reality. Sin embargo, eso no fue suficiente para robarse el corazón de los jurados, especialmente de Amparo Grisales, quien no terminó de sentirse convencida por el talento del imitador.