Pipe Bueno le dio duro a Alci Acosta en ‘Yo me llamo’ y hasta le ‘cobró’ los 100 millones de pesos

Sin embargo, ellos no fueron los únicos que dieron de qué hablar. Y es que Alci Acosta, quien recientemente se llevó para su casa 100 millones de pesos por el mejor de la semana, no destacó en los últimos días, tanto así, que se llevó una fuerte pulla por parte de Pipe Bueno.

Alci Acosta en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma Capítulo 53: 12 imitadores despiertan todo tipo de emociones en los jurados | Temp. 09 |Yo Me Llamo | Caracol Televisión

Le ‘dieron palo’ a Alci Acosta en Yo me llamo

“Pisa fuerte porque tú lo has demostrado. Hoy no fue tu mejor presentación, pero no quiero que decaigas”, sumó César, pidiéndole que dejara atrás toda clase de inseguridades, ya que se trató de su primera eliminación y el participante estaba muy asustado.

“¿Si sentiste que te relajaste porque te ganaste esa plata, o qué?”, aseguró Bueno, a lo que Alci respondió que: “No, no, no. Eso les quería comentar. Claro, el dinero importa, pero el compromiso es cantando”.

“Estoy muy contenta de ver que Yo me llamo ha llegado a trascender las fronteras y cada vez llegan más preparados los participantes. Todos los imitadores de Latinoamérica quieren pasar por el programa. Buscan cumplir su sueño y hacer parte de nuestra escuela, que es tan exigente. Me siento muy honrada de formar parte del programa desde que nació y creo que he tenido mucho que ver en esa exigencia. Y la gente a veces me criticaba por eso, pero creo que ahora se valora en la tarea de sacar dobles perfectos”.