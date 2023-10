Amparo Grisales recibió fuertes críticas por sus comentarios hacia los participantes de ‘Yo me llamo’

Yo me llamo es el programa más visto en la televisión colombiana según los análisis de la firma Ibope Kantar Media, la cual está encargada de medir los niveles de rating de cada uno de los programas que se emiten en la pantalla chica a nivel nacional.

El maestro César Escola, la actriz Amparo Grisales y el cantante de música popular Pipe Bueno son los encargados de guiar a los participantes en su paso por el ‘templo de la imitación’, sin embargo, en algunas ocasiones, sus opiniones no son muy bien recibidas por parte del público.

Yo me llamo 2023. | Foto: Heidy León

Críticas a Amparo Grisales

Amparo Grisales es una de las jurado de Yo me llamo que lleva más tiempo en el programa, pues ha participado en ocho de nueve temporadas que han sido emitidas por las pantallas del Canal Caracol, ganándose el cariño de los televidentes que noche tras noche disfrutan del talento de los imitadores que buscan demostrar que pueden llegar a ser el ‘doble perfecto’ de su artista favorito.

Sin embargo, para muchos de los seguidores del concurso de talentos, Amparo puede llegar a ser, en algunas ocasiones, muy dura a la hora de realizar sus intervenciones y dirigirse a los artistas que llegan al escenario, pues siempre se ha caracterizado por ser muy sincera y no tener filtro a la hora de hablar y dar a conocer sus opiniones.