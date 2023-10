Padre ‘Chucho’ reaparece en TV nacional y tiene emotivo reencuentro; hizo revelación sobre Amparo Grisales

Jesús Hernán Orjuela, conocido popularmente como el padre ‘Chucho’, vivió recientemente uno de los momentos más duros de su vida, luego de que quedó atrapado con varios de sus peregrinos en medio del conflicto entre Israel y Hamás.

Luego de varios días en territorio árabe, el reconocido sacerdote fue repatriado el fin de semana pasado por el segundo vuelo humanitario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El religioso llegó al país junto a otros 109 connacionales.

“Dos misiles explotaron muy cerca de nosotros. Tuve mucha preocupación por los abuelos y los niños, pero gracias a Dios estamos aquí de nuevo. Gracias al gobierno y al presidente por todo el apoyo. Muchas gracias también a los periodistas, solo tengo mi gratitud para ustedes”, indicó, apenas llegó a Colombia.

El cura, de igual manera, reapareció este martes en Día a día, matutino del Canal Caracol, donde contó su experiencia en territorio israelí. Además, tuvo un emotivo reencuentro con Alejandro López, uno de los últimos participantes en ser eliminados de Yo me llamo.

Alejandro, quien representó a Raphael en el concurso musical, contó en el espacio televisivo que el sacerdote y él son primos en segundo grado, por lo cual este fue quien le ayudó a preparar el personaje.

“El padre y yo somos primos en segundo grado. Cuando él escuchó de las convocatorias al programa, me llamó y me dijo: ‘ven a la misa y después te quedas en la iglesia que te voy a dar unos tips’. Me constaba que había estado en A otro nivel”, manifestó el imitador.

Padre 'Chucho' en Israel. | Foto: Semana

Video de ayuda que padre Chucho le dio a artista de Yo me llamo que es familiar suyo pic.twitter.com/zXKy0iT3GN — Ana (@PuraCensura) October 17, 2023

El padre ‘Chucho’, por su parte, aprovechó el momento para hacer una revelación sobre Amparo Grisales, y aseguró en el popular programa que la actriz se fijaba mucho en la interpretación de ese tipo de personajes, por ende, le dio varios consejos a su familiar para que pudiera erizar a la diva colombiana.

“Yo le decía que para interpretar a Raphael tenía que ser más felino, el cantante tiene esa expresión seductora, con las manos. Le decía eso para que lograra erizar a Amparito”, sentenció Orjuela.

Con respecto al supuesto negocio que le inventaron con los viajes a Israel, el religioso puntualizó que nunca se ha lucrado con ese tipo de actividades y señaló que él pagó sus tiquetes como los demás peregrinos.

“Yo pagué mi viaje, y el que me dieron a mí, se lo regalé a una persona que ha trabajado y que me ha servido. Ella lloró, se puso feliz. Entonces, de ser un guía de una empresa que hace turismo, no. Yo no tengo empresas, dijeron que yo sabía que Hamás iba a atacar ese día, y que por eso yo entré a las abuelitas ese día a la frontera”, explicó en Día a día.

Padre Chucho respondió sobre viajes con feligreses a Israel pic.twitter.com/Qr8AD4LTki — Ana (@PuraCensura) October 17, 2023

Posteriormente, concluyó: “Eso me pareció irrespetuoso, me pareció grotesco. Si yo pudiera denunciar realmente eso que están haciendo en YouTube, yo lo haría, porque no me parece justo que puedan denigrar. Yo estoy acostumbrado, pero en este momento de dolor eso no se hace”.