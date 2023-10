“Ese tema me tiene azotada”: Amparo Grisales criticó el feminismo con fuertes declaraciones

Amparo Grisales siempre ha sido considerada una de las mujeres más controversiales del país. Ya sea que esté en Yo me llamo o no, siempre está dando de qué hablar por sus opiniones.

Para nadie es un secreto que la actriz nunca ha estado de acuerdo con el feminismo. Así lo ha dejado ver en sus redes sociales y también en televisión. Precisamente, volvió a hablar sobre el tema en Siéntese quien pueda, programa de Univisión.

Amparo Grisales volvió a criticar el feminismo

“Me considero una mujer femenina, mas no feminista, lo cual es muy diferente. Amo a los hombres y no comparto el odio contra ellos”, comenzó diciendo.

Fue entonces cuando la presentadora del programa comenzó a indagar en el tema y le preguntó si consideraba que las mujeres de ahora eran “intocables”.

“Me considero una mujer femenina, mas no feminista", aseguró. | Foto: Fotograma, 1:53:12, Capítulo 50: Los jurados no están satisfechos con la evolución de los dobles| Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Ante el cuestionamiento, Amparo no dudó en reflexionar y afirmar que entendía, y mucho, a los hombres de ahora, pues permanecían prevenidos y sin saber cómo relacionarse con una mujer.

“Se volvieron prevenidos, no saben cómo actuar frente a nosotras. Eso está haciendo que desaparezcan la cortesía y la caballerosidad. Los hombres ya no pueden ser atentos porque somos empoderadas y podemos hacerlo nosotras mismas, ellos ya no pueden ser coquetos, porque nos sentimos agredidas, además de que no se les concede el beneficio de la duda cuando se presenta una acusación”.

Pero Grisales no solamente se quedó en esto. De acuerdo con ella, está claramente a favor de la lucha de las mujeres por sus derechos y la igualdad, pero esto no tendría que irse a un extremo.

La jurado de 'Yo me llamo' afirmó que el feminismo se llevó al extremo. | Foto: otograma, 20:38, CAPÍTULO 48: Los jurados evidencian avances en los imitadores | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Yo me llamo edición Colombia

“Lo que se buscaba con la igualdad era ganarnos un espacio en los campos en los que éramos minoría o no existía representación del género, pero esto se convirtió en un grupo de mujeres visualmente tóxicas que están creyéndose con el derecho de faltarle al respeto a la sociedad en la que viven, sin argumentos justificables. Yo creo que la igualdad se fue para otro lado”.

Amparo también aseguró que se considera una fanática de los hombres, aunque también tiene claro que muchos de ellos no son buenas personas e intentan sobrepasarse con las chicas.

Sin embargo, también fue sincera en afirmar que no todo podía considerarse un abuso. “Ahora se volvió moda salir diciendo 30 años después que les dieron un beso y que eso es abuso, pues para mí no lo es. A mí ese tema del feminismo ya me tiene azotada”, dijo.

"A mí ese tema del feminismo ya me tiene azotada”, también dijo la actriz. | Foto: Fotograma Capítulo 45: Inicia un nuevo ciclo, pero los jurados no ven avances | Temp. 09 |'Yo Me Llamo' | Caracol Televisión

Y agregó: “Si uno sale a bailar y se intercambian besos o roces, eso para mí no es abuso, eso hace parte del disfrute. Uno tiene que aprender a gozar la vida. Reconozco que existen hombres malos, al igual que existen los hombres buenos, pero debemos saber identificar”.

Finalmente, afirmó que el respeto debe venir de parte y parte, ya que había muchas mujeres que exigían esto, pero no lo daban a los hombres.