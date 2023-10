Suso El Paspi reveló las particulares condiciones que le puso Amparo Grisales para entrevistarla

Dany Alejandro Hoyos es un reconocido humorista colombiano que, por su personaje de Suso El Paspi, ha logrado ganarse el cariño de millones de colombianos. En su programa de entrevistas suele compartir con grandes de la industria y entre ellas ha estado la ‘diva de Colombia’, Amparo Grisales.

'Suso, el paspi' y su creador Dany Alejandro Hoyos | Foto: © El Colombiano - Carlos Velásquez

Sin embargo, para que ella aceptara su invitación, el comediante tuvo que acceder a una de serie de peticiones hecha por la también actriz y jurado del programa ‘Yo me llamo’.

Fue en medio de un diálogo con la periodista Eva Rey donde el comediante reveló que Amparo Grisales lo había puesto muy nervioso y que eso no se le había hecho extraño ya que tiene una personalidad imponente y dominante.

En la entrevista se realizó una dinámica de preguntas rápidas y fue allí donde la española le dijo que si él tenía cuidado con los interrogantes que les hacía a sus invitados. Fue entonces cuando reconoció que Amparo Grisales fue la invitada que más lo puso a pensar y a “bordear la línea” en el sentido de tener precaución con la manera como interactuaba con ella.

En el video compartido a través del canal de YouTube de Rey, Dany Hoyos detalló que la jurado le hizo algunas peticiones sobre la futura conversación durante el programa. Una de esas es que no le indagara nada de un tema específico, pero el humorista no indicó cuál.

“Con Amparo es muy gracioso porque yo le digo: ‘Te voy a entrevistar’ y me dice listo, ‘Pero no me pregunté de tal cosa y yo respondí que de una’, aseguró Hoyos en ‘Desnúdate con Eva’.

Sobre ello, el personaje de ‘Suso El Paspi’ logró entrevistar a Amparo Grisales teniendo especial cuidado en no hacer chistes ni comentarios sobre el tema que ella le pidió no tocar. Sin embargo, una situación lo sorprendió bastante porque luego fue ella misma quien terminó pronunciándose sobre eso.

“Llegamos a la entrevista y ella menciona el tema y le digo: ‘¿Pero no que no te podía preguntar sobre eso?’, para que me responda: ‘Ay, sí, pero se me salió’”, expresó ‘Suso’ en medio de risas.

Dany Hoyos aseveró que “ella es un ‘hit’, yo la amo porque ella es auténtica. Amparo dice lo que piensa y esté equivocada o no, estemos de acuerdo o no, ella dice su verdad. En este país necesitamos que la gente pueda decir lo que cree y que no nos ofendamos tanto. Amparo es lo máximo”, dijo.

El comediante estuvo en 'Desnúdate con Eva' | Foto: @DesnudateConEva

Cabe recordar que hace unos meses se conoció que Dany Hoyos tuvo que pagarle una millonaria suma a la ‘diva de Colombia’ por hacer chistes sobre su edad, algo que a ella le molestó mucho y por ello llegaron a que por cada uno que hiciera debería darle 500 mil pesos.

Muchos pensaron que se trataba de un chiste, incluida Amparo, pero tiempo después el comediante sorprendió a todos.

Suso invitó nuevamente a Amparo a su programa y allí él le dio un cheque por cinco millones de pesos colombianos con el fin de que este dinero fuera a la fundación de mascotas que tiene Grisales llamada ‘Dejando huella’. En medio de risas, la actriz dijo que Suso “le debía más”, pero le dijo estar agradecida por el gesto.

Amparo Grisales tiene una larga trayectoria en la televisión colombiana y en su más reciente aparición como jurado del programa de talentos ‘Yo me llamo’ ha dado mucho de qué hablar por su personalidad y la actitud que a veces toma con sus compañeros y participantes.

Muchos televidentes han aceptado que sabe sobre el tema, pero la cuestionan por parecer en ocasiones prepotente. A lo que la actriz no duda en responder que si su luz les molesta, “compren unas gafas de sol”.