Padre Chucho se destapó sobre rumores de paternidad; aclaró tema de Jessica Cediel: “Dios me regaló una princesa”

Padre ‘Chucho’ aclaró tema con Jessica Cediel

“ Jessica Cediel es una mujer muy buena, que quiero con todo mi corazón. En su momento, en sus relaciones yo me acercaba y compartía con ella, pero por todas partes me decían: ‘Usted dizque tuvo un hijo con Jessica Cediel’ ”, relató, plasmando el desconcierto que le generó aquel instante.

Padre Chucho habló sobre rumores de paternidad y sobre su vida personal

“A mí me ven con mi hermana y ella es mi amante. Si me ven con mi hermano es mi amante”, comentó, recordando con gracia lo que sus familiares escucharon sobre él en público.

De hecho, Daniela Barbosa Orjuela, sobrina de Chucho, revivió un momento muy particular que vivió, donde escuchó a personas afirmando que su familiar tenía hijos y había prueba de ello: “He ido caminando y escucho que dicen: ¿Sí vio que el padre Chucho tiene hijos?, tengo pruebas y todo. Yo me quedo callada porque la verdad siempre va a relucir ”.

“Dios me regaló a mi una princesa que es la hija de mi sobrina mayor. La nieta de mi hermano y mi cuñada. Es mi nietecita María José. Ella es la que alegra mi vida y me da la estabilidad de poder manejar todos esos sentimientos y no ser solo y amargado”, comentó.