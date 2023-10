‘Yo Me Llamo’: Amparo Grisales reveló el verdadero origen de su expresión “erizada”

Yo me llamo es el programa más visto en Colombia desde su primer capítulo de transmisión a través de las pantallas del Canal Caracol, según Ibope Kantar Media, firma encargada de medir los niveles de rating de los contenidos presentados a través de la pantalla chica a nivel nacional.

Yo Me Llamo se estrenó este miércoles y se esperan grandes imitaciones en esta nueva temporada. | Foto: Tomada de Instagram @yomellamo

| Foto: YouTube Yo Me Llamo

La también actriz es reconocida por su frase "me ericé" | Foto: YouTube Yo Me Llamo

¿De dónde viene la ‘erizada’ de Amparo Grisales?

En la etapa final del capítulo número 54 de Yo me llamo , Amparo Grisales se encargó de revelar el origen de sus erizadas, luego de que Symphony, la inteligencia artificial del programa de imitación, la cual es la encargada de identificar los niveles de afinación de cada uno de los participantes para seleccionar el mejor de la noche, hablara sobre el tema en una de sus intervenciones.

“Esta noche presencié algo que no había visto y es una triple erizada, sentimiento de felicidad y satisfacción de los tres jurados al ver la evolución del participante. Yo, como inteligencia artificial, no me erizo, tan solo registro ondas musicales, las proceso y las analizo en mi sistema. Sería interesante saber cómo y dónde se siente esa erizada”, mencionó el nuevo personaje del programa, causando risas entre el público asistente al teatro.