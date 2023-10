¿Le va mejor que en ‘Yo me llamo’? Este es el negocio de Melina Ramírez con el gana ‘dinerito’ extra

El negocio de Melina Ramírez, lejos de la televisión

Se trata de Go Up, que de acuerdo con su página web, ofrece suplementos proteínicos para todo tipo de personas. Por ejemplo, hay algunos especializados en mujeres que se encuentran en la etapa del embarazo y la lactancia.

“Busqué laboratorios especialistas en el tema e invertí todos mis ahorros. Ha sido muy lindo porque es mi otro hijo. Siempre he creído que la nutrición y la salud son una forma de transformar la vida. Ha sido muy chévere porque he aprendido muchísimo, tuve que aprender hasta de balances. Me volví gerente general de mi marca y aprendí de finanzas, de contabilidad y hasta de registros Invima”, contó hace un tiempo a la revista Don Juan.

“Es una felicidad que no puedo explicarles. Que mi emprendimiento haya sido seleccionado por Forbes Colombia como una de las 30 promesas de los negocios 2023 me llena de fuerzas y motivación para llevar a Go Up tan lejos como sueño. Gracias a mi socio Sebastián Hernández porque juntos haremos esto posible. No puedo tener mejor equipo, son tremendos visionarios”, aseguró y agregó que: