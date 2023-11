Carolina Cruz hizo picante confesión íntima; destapó si piensa casarse con Jamil Farah: “Lo van a asustar”

Carolina Cruz hizo confesión y destapó si se casará con Jamil Farah

De acuerdo con lo que respondió Carolina Cruz, en su vida no tenía este proyecto como una necesidad o un sueño personal, ya que estaba enfocada en otros aspectos dentro de las relaciones que sostuvo. La empresaria indicó que este punto no llegaba como algo prioritario, pues solo sintió este impulso con un novio que tuvo en el pasado.

“No, lo que quiero decir es que nunca ha sido un sueño para mí, nunca ha sido una necesidad... no es como que yo toda la vida me haya soñado eso”, dijo en la charla, agregando: “En algún momento de mi vida sí dije que obvio, como todas las mujeres, que qué rico casarse y me acuerdo que tuve un novio, uno, que fue con el único que yo hubiera querido casarme”.