Carolina Cruz estalló tras señalamientos sobre su vida; la criticaron por “pedir plata” y llamaron a su novio mantenido

No obstante, Carolina Cruz se convirtió en protagonista de toda clase de noticias en los medios nacionales, debido a los detalles que salieron a la luz sobre su vida personal. La vallecaucana no se salvó y terminó siendo centro de reacciones por parte de los usuarios que la siguen en los escenarios digitales.

Carolina Cruz defendió su relación con Jamil Farah

Sin embargo, ella no se quedó callada y explotó sin pensarlo dos veces, asegurando que nadie tenía que vigilarle su dinero y su relación amorosa. La modelo aclaró que todo era con sus ingresos y no permitiría que nadie la ofendiera por cosas que eran privadas.

“La que puede, puede jajaja menos mal no es con tu plata”; “No he llorado y tampoco he pedido plata, solo que conozcan nuestra fundación”; “No sabía que tenía tantos contadores por aquí”; “Otra que me maneja la plata y la cuenta”; “Pues si tú cambias cucos cada 13 años, es muy respetable, no lo comparto, pero lo respeto”, entre otras palabras que utilizó para defenderse.