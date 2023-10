Shakira ventiló lo agradecida que estaba con reconocido cantante por apoyo que le dio cuando se separó de Piqué

Shakira habló de agradecimiento que siente por Carlos Vives

“Quiero a Carlos Vives, ha estado en los momentos más difíciles de mi vida, cuando me quedé sin voz. Siempre me llamaba pa’ preguntarme cómo estaba, cuando me separé, todos los días: ‘¿Cómo estás?’ (símbolo con su mano de un teléfono) No puedo hacer menos”, aseguró ante la cámara, sonriendo y preparándose para salir a cantar.