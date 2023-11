Karol G recordó cómo fue la época del peor trabajo de su vida en ‘El Hueco’, de Medellín

El peor trabajo que tuvo Karol G

Enseguida, la popular colombiana complementó: “Es como un mercado, la gente es así, en la calle, en tienditas. Una tía tenía una tienda así y salí a vacaciones. Yo no quería quedarme haciendo nada y me fui con un primo. Era todo un día. Mi trabajo era llamar a la gente”.

Karol no solo es admirada por su talento con la música, también por su sencillez. | Foto: getty images

Asimismo, la cantante paisa aseguró que en el trabajo de ‘El Hueco’ le tocaba gritar hasta más no poder, ya que debía llamar a las personas para que ingresaran a este lugar a comprar cosas.

Pese a que Karol no dudó en decir que esa experiencia laboral fue “horrible”, también le dio un visto bueno. En palabras de la intérprete de Provenza: “Era horrible, pero lo disfruté, me reí mucho, gozamos con mi familia y mis primos, todos trabajando juntos. Me tocó la peor parte, pero hacía mis pesitos para mis vacaciones”.