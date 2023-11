Karol G dedicó emotiva carta a Anahí, de RBD, tras pequeño detalle en concierto en Medellín: “te acordaste de mí”

RBD regresó a los escenarios en 2023 y ocasionó una fuerte ola de reacciones en millones de personas, las cuales celebraron este reencuentro artístico. Los fanáticos no dudaron en contagiarse de ‘rebeldía’ y se prepararon para la cita musical que venía en camino a lo largo del año.

Las cinco celebridades mexicanas pasaron por escenarios de distintas ciudades en Estados Unidos, cruzando al otro lado y ocupando algunas fechas en países como Colombia y Brasil. Los cantantes no dudaron en disfrutar de su música, viviendo emociones que no lograron explicar ante los miles de asistentes.

En la noche del pasado 5 de noviembre, Anahí fue la encargada de captar la atención de algunos espectadores en el estadio, debido a unas declaraciones que dio antes de continuar cantando con sus compañeros. La actriz, que interpretó a Mía Colucci en Rebelde, no se olvidó de una persona muy querida en su vida, la cual le permitió vivir un sueño en 2022.

View this post on Instagram

Karol G dedicó amoroso mensaje a Anahí

Ante lo ocurrido en este espacio musical, Karol G no se contuvo y aprovechó sus redes sociales para escribir una carta muy sentida y cariñosa a la celebridad mexicana . La ‘Bichota’ se inspiró y transmitió todo lo que cargaba en su corazón, agradeciendo este regalo que le dio su colega.

“Saber que, a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora… no encuentro las palabras para describir el sentimiento y la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento”, agregó.