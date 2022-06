En video | “El sueño de una generación”: el emotivo concierto de Karol G y Anahí en México

El 11 de junio, en medio del “Bichota Tour Reloaded”, la cantante Karol G sorprendió a sus fanáticos en medio de su primer concierto en México con la presentación de la artista Anahí Puente, conocida por su papel de Mia Coluchi en la reconocida serie de televisión RBD o Rebelde. La cantante mexicana llevaba más de una década sin subirse a un escenario.

La artista paisa dio un mensaje emotivo para presentar a Anahí. Le contó a quienes estaban en el concierto cómo la carrera musical de la invitada hizo parte de su crecimiento y de experiencias vividas junto a su círculo cercano.

“¡Les tengo una sorpresa, México, les tengo una sorpresa! Antes de presentar a esta persona que... yo quiero que se escuche claro lo que voy a decir, porque literal estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza en este momento para mantener mi cordura, para poder decir lo que quería decir. La persona que está ahí usted la ama tanto como yo. Hizo parte de todo... mi crecimiento, no sé, con mis amigas escuchando música. Representaba todo lo que yo sentía. Literal, le daba play a sus canciones, me acostaba en la cama y lloraba hasta que no podía más, porque pensaba que nunca en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla. Fui a su primer concierto en Medellín. Me tocó por allá arriba, pero fui... Y cuando se me ocurrió invitarla a esta noche, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios, que ha tenido mil invitaciones y que aceptó la mía. Yo le he dado play a sus canciones toda la semana imaginando cómo iba a ser este momento. Ella es una reina, es una diosa. Tiene el alma increíble. La conocí, la tengo en mi WhatsApp y cuando hablo con ella me quiero derretir, así que ni siquiera voy a decir quién es; pero ustedes prepárense porque vamos a llorar juntos esta noche, México. ¡Dice!”, concluyó la cantante, mientras empezaba la melodía de la canción Sálvame, una de las más populares de la serie RBD.

Muy lindo el discurso que dio Karol para presentar a Anahí 👏🏻🥹🫶🏻❤️ pic.twitter.com/CVJEPDXgUO — Claudio (@BoyOfAnahi) June 12, 2022

En medio de aplausos y gritos de los fanáticos, Anahí apareció desde una plataforma subterránea de la tarima, mientras el público cantaba al mismo tiempo la canción. Luego de varios segundos, Karol G se unió a la interpretación, mientras agarraba la mano de la artista mexicana para cantar juntas.

Al finalizar la canción, Karol G dijo: “Este momento es muy emotivo por dos razones. Uno, porque yo soy fan, superfan...” dijo la artista colombiana mientras su voz se quebraba por el momento emotivo. “Y también ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años y decía que no sabía si la gente iba a responder a su salida. ¡Le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a arrepentir! Y que te extrañamos horrible y en los escenarios”, agregó.

A esto, la cantante mexicana respondió con unas palabras a la artista colombiana y a sus fanáticos. “Karol, eres una reina. Todos aquí sabemos el ser humano que es esta mujer, el alma que tiene. Yo soy muy breve, porque esta noche todos queremos perrear; pero solo les quiero decir algo. Para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. Ustedes saben que he estado un poco lejos... muchos... 11 años que no me paraba en un stage y los nervios son fuertes. Solo quiero decirles que siempre están en mi corazón. Y que lo que juntos vivimos, lo que juntos construimos, no se olvida nunca, nunca, nunca. ¡Son una generación increíble! Y solo les quiero decir algo: que siempre les decía antes y ahora, que también Karol es un ejemplo de ello... ¡Nunca, nunca dejen de creer en sus sueños! Todo es posible. ¡Hasta siempre. Me los llevo en el alma!”.

“¡Te amamos, te amamos, te amamos!”, gritaban los presentes del concierto. A lo que Anahí respondía al mismo tiempo: “¡Yo los amo, Yo los amo!”, mientras agarraba la mano de Karol G.

Anahí siempre tiene las palabras precisas para acabar conmigo, LA AMO! 🥹🫶🏻💖 pic.twitter.com/BrJJtcgTsO — Claudio (@BoyOfAnahi) June 12, 2022

La presentación de ambas artistas causó un gran impacto en los fanáticos de la cantante de reguetón y de la actriz mexicana. En las redes sociales, los usuarios expresaron su emoción frente al encuentro, que logró que Anahí volviera a los escenarios luego de más de una década.

En su cuenta de Twitter, Karol G expresó su agradecimiento a Anahí por aceptar su invitación. “TE AMO @Anahi Te amo de la forma más pura, más real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación… Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también!!!! GRACIAS!!!!!!!”, dice la publicación.