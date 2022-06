“Tú y yo para siempre”: las bellas palabras entre Anahí y Karol G tras show en México

Una gran evento se vivió en la Arena México cuando la cantante colombiana Karol G tuvo en el escenario a Anahí, la exintegrante de la banda juvenil RBD, que nació gracias a la producción audiovisual mexicana Rebelde, que se emitió en toda Latinoamérica a principios de la primera década del siglo XXI y que fue sensación entre la audiencia juvenil de la época.

Debido a la gira mundial que cumple Karol G, la artista colombiana, en cada escenario que visita, invita a artistas locales para que canten junto a ella, esta oportunidad fue para Anahí. El público asistente vibró con las dos cantantes en tarima y corearon la canción Sálvame, considerado un himno entre los fanáticos de RBD. Luego del emotivo show, Karol G agradeció a la mexicana su presencia en el escenario con unas bellas palabras desde su Instagram oficial y en donde se ve toda la presentación de ellas dos.

“Si… todavía estoy llorando… no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también!!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial !!! TE AMOOOO. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS Mi reina Anahí, que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MÍ; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! tú y yo para siempre”, se lee en el mensaje de la colombiana.

Anahí no dudó en responder. “Me va a explotar el corazón !!! No puedo expresar con palabras lo que me regalaste, el momento que llevaré en el alma por siempre! Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público! Todo tu equipo son tan amorosos, me hicieron sentir tan especial… ¡Tu energía poderosa que llena el mundo de luz! Por eso estas en ese lugar, porque almas como la tuya merecen el mundo entero! Gracias infinitas! Esto nunca lo voy a olvidar. TÚ Y YO PARA SIEMPRE”, termina escribiendo la cantante mexicana.

En medio de aplausos y gritos de los fanáticos, Anahí apareció desde una plataforma subterránea de la tarima, mientras el público cantaba al mismo tiempo la canción. Luego de varios segundos, Karol G se unió a la interpretación, mientras agarraba la mano de la artista mexicana para cantar juntas.

Al finalizar la canción, Karol G dijo: “Este momento es muy emotivo por dos razones. Uno, porque yo soy fan, superfan...” dijo la artista colombiana mientras su voz se quebraba por el momento emotivo. “Y también ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años y decía que no sabía si la gente iba a responder a su salida. ¡Le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a arrepentir! Y que te extrañamos horrible y en los escenarios”, agregó.