En video: el ‘regaño’ de Karol G a sus fans en medio de concierto | ¿Qué pasó?

Un video de la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, grabado durante un concierto, se viralizó recientemente en las redes sociales.

En el clip, la artista colombiana les llama la atención, con humor, a tres asistentes al concierto, quienes se encontraban en uno de los palcos y al parecer no estaban prestando atención a su presentación.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¿Y hablando por teléfono? Mor, no”, afirma la cantante en el video, mientras camina y dirige la mirada hacia las personas.

Posteriormente, la intérprete de Bichota agrega: “Eso probablemente en cualquier otro concierto, mami, pero, ¿en el concierto de Karol G y en palco? Hágame el hp favor”.

En ese momento, el público estalló en gritos y risas. Luego, Karol G se dirigió a una de las personas, una mujer, y le dijo: “No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos. Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado. No, va a bailar aquí bien despegada, sexi, mami, bichota”.

Inmediatamente, el público festejó la intervención de la artista, que ha recibido diversas reaccione en las redes.

El incidente por el que Karol G suspendió su concierto en Ecuador

En días pasados, Karol G interrumpió a mitad del show su más reciente concierto por la presunta presencia de gases lacrimógenos. Aseguró que lo hacía por la salud de los asistentes y por la de ella.

La Bichota, como se le conoce, cumplió la cita el pasado 3 de junio, en Ecuador, Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Sin embargo, el concierto presentó algunos inconvenientes que provocaron que la cantante de reguetón se retirara del escenario.

En extrañas condiciones, mientras interpretaba su más reciente y exitoso sencillo Mamiii, la paisa tuvo que detener su concierto porque los fanáticos que se encontraban más cerca del escenario comenzaron a presentar problemas para respirar.

Karol G no entendía muy bien lo que estaba pasando, por lo que les preguntó a los asistentes, quienes respondieron que estarían lanzando algunas sustancias, posiblemente gases lacrimógenos. “Venga, pero si estamos bien y la gente está bien, ¿por qué están tirando gases o están tirando cosas?”, manifestó la artista.

En redes sociales, algunos asistentes indicaron que empezaron a experimentar picazón en la garganta y problemas para respirar. Por esto, según el equipo de seguridad de la cantante, se atendió a los afectados, mientras que otros decidieron abandonar el coliseo.

Tras esta situación y antes de retirarse del escenario, la cantautora hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas. “A la Policía tengo que decirle: yo soy la primera que se preocupa por la salud y por el bienestar de la gente que viene a vernos. Estamos bien. Y no sé qué está pasando, pero lo que están haciendo, estamos es un lugar cerrado y es peligroso que tiren esos gases aquí para todos. ¿Hay alguien aquí?”, expresó la colombiana frente a su fanaticada.

Finalmente, luego de varios minutos de espera, Karol G decidió regresar al escenario y continuar con su presentación, dejando de lado el inconveniente presentado. Como si fuera poco, la cantante utilizó la camiseta oficial de Ecuador, que se la habría regalado un asistente.