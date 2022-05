Karol G: las exigencias de la cantante para sus concertos de este fin de semana en Bogotá

Entre las peticiones, hay una muy particular. ¿Cuál?

Este 21 y 22 de mayo, la exitosa cantante colombiana Carolina Giraldo, más conocida por su nombre artístico Karol G, se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, luego de sus grandes conciertos en Cali, Barranquilla y su natal Medellín.

El show en la capital del país tendrá como teloneros al DJ Agudelo 888 y al cantante de reguetón Ryan Castro, este último ha conquistado al país con canciones como ´Jordan´, ´Wasa Wasa´ y ´Monastery´.

Los pedidos de la antioqueña no son los mismos que haría una estrella de talla internacional, como lo es ella en este momento. Al contrario, la cantante de ´Tusa´ y ´Provenza´ parece no olvidar sus raíces, su niñez en la ciudad de Medellín, ya que su principal solicitud fueron varias golosinas típicas de Colombia.

La cantante pidió expresamente que no podían faltar en su camerino los tradicionales Quipitos y Bonbonbum, dos golosinas muy queridas y populares en jóvenes, sobre todo en niños colombianos. También pidió que tuvieran a su disposición muchas bebidas que le permitieran hidratarse mientras realiza su show en la capital del país.

Por otro lado, se confirmó que Karol G usará tres vestuarios en Bogotá, con los que espera cautivar a los bogotanos, así como lo hizo en conciertos como el de Cali. Allí dejó una gran imagen al sorprender a los asistentes con la presentación del Grupo Niche cantando con la antioqueña el tradicional ´Cali Pachanguero´.

En pleno concierto, olvidó parte de la letra de ‘Tusa’

El pasado 14 de mayo, Karol G se presentó en Cali, deleitando a sus fanáticos con un show lleno de música, baile y en el que interpretó éxitos como Mi cama, El barco, Tusa y su más reciente sencillo, Provenza.

Todo transcurría con completa normalidad y los asistentes disfrutaban, sin embargo, cuando llegó la hora de cantar ´Tusa´ hubo un detalle que no pasó desapercibido: Karol G tarareó un pequeño fragmento de la canción.

“Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal…”, dice la parte de la canción en la que Karol G tuvo que improvisar para que su show no fuera interrumpido.

La línea “Ya no se le ve sentimental” no fue pronunciada claramente, sembrando la duda sobre si la artista olvidó esa parte o tuvo algún otro inconveniente. No obstante, Karol G sorteó la situación profesionalmente, continuando con la canción como si nada hubiera pasado.

De hecho, este tipo de errores durante los shows en vivo son apreciados por los fanáticos, destacando que se trata de presentaciones reales en las que los artistas no hacen playback. La cuenta de Instagram rechismes publicó el video de Karol G durante su presentación y ha recibido numerosos comentarios de internautas que elogian a la artista.

“Jajajajaja, se ríe de ella misma, de eso se trata la vida. A ella se le perdona todo”, dice uno de los comentarios destacados. “Ahora no puede cantar en inglés, pues”, comentó otro usuario a manera de broma. “Y aun así se ve espectacular”, resalta otro de los mensajes.