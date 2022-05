Karol G: ¿cuál es la enfermedad que hace subir de peso a la cantante?

La cantante paisa ha escalado notoriamente en la industria musical, eventos como Coachella 2022, Los Billboard y Los premios Grammy han sido escenarios que han alagado a la Bichota.

Karol G en el escenario principal durante el fin de semana 2, día 3 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022 el 24 de abril de 2022 en Indio, California. - Foto: Getty Images for Coachella

La joven de 31 años, que lleva a cabo su gira Bichota Tour, estuvo el pasado 21 y 22 de mayo en el Movistar Arena, en la ciudad de Bogotá, acompañada de colegas como Andrés Cepeda y Jorge Celedón. En el escenario, con un ramo de rosas y un gran oso de peluche, respectivamente, cautivaron no solo el corazón de los presentes, sino de la intérprete de Provenza.

Fue tal el éxito de estas dos noches en la capital, que la colombiana, en su cuenta de Instagram, no dudó en darle las gracias a sus fans: “Después de 2 noches sold out en Bogotá, todavía repito los videos cómo con ganas de devolver el tiempo y revivir esos tiempos junto... me voy con el corazón arrugadito a seguir recorriendo el mundo, con la bandera de mi casa 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 en el alma y en los hombros. Los amo pues … Gracias por quedarse sin voz conmigo!”

Una artista que le canta a los niños con cáncer

Además, la colombiana llegó con su talento a la sala de la Fundación Homi (Hospital de la Misericordia), donde se encontraban niños, pacientes de cáncer, quienes junto a ella cantaron canciones como ‘El Makinón’. Muestra de ello, es un video grabado donde se observa a Karol G cantando con una niña un verso de su canción Bichota.

La menor contenta bailó en el lugar donde se le escucha entonar: “Y ahora por ahí, con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón”. Los acompañantes de los menores también hicieron parte de este show.

¿Cuál es la enfermedad que tuvo Karol G?

En una entrevista realizada por Walu Tv en 2018, la joven artista aseguró que empezó a subir de peso: “empecé a subir mucho de peso y yo hacía todo lo que normalmente hacía. Entonces todo el mundo me decía, ‘Karol, qué te pasa’, y yo: ‘¿cómo así?’, yo estoy haciendo todo. Entonces empecé la dieta (...) Seguía y seguía subiendo de peso hasta que me di cuenta de que yo tenía un problema de salud y tenía la insulina completamente elevada y una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz (...) mi cuerpo estaba completamente hinchado, inflamado, entonces fue muy duro eso”, señaló la cantante del género urbano.

Karol G y el Grupo Niche hicieron delirar al público con su interpretación de 'Cali Pachanguero'. - Foto: Tomada del Instagram del Grupo Niche - API

En la conversación, la joven dijo que, por esa razón, en su canción Pineapple, había modelos de diferentes contexturas. Así mismo habló de las fuertes críticas que recibió por parte del público en ese momento, y cómo las manejó.

“La gente me criticaba porque yo me veía, no sé como (...) porque si yo había escogido ser cantante no me podía permitir a mi misma verme así”, explicó la cantante en el diálogo.

Además, la joven concluyó que subió de peso, pero que “no me estaba explotando”. En la actualidad, a la artista se le ve luciendo llamativos trajes en cada uno de sus conciertos.

¿Qué es la insulina?

Según como lo explica la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, “La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa en la sangre entre a las células de los músculos, grasa e hígado, donde se usa para obtener energía”, es decir la “insulina entonces reduce la glucosa en la sangre para así mantenerla en el rango normal”.

Por otro lado, la resistencia a la insulina se produce “cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente”.