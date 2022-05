Video: el candente baile de Aida Merlano en el concierto de Karol G

Los conciertos de la cantante de música urbana Karol G han sido todo un éxito, pues distintos personajes de la farándula y política colombiana han demostrado su alegría en el evento. De hecho, hasta Claudia López sacó “los pasos prohibidos” en la noche del sábado 21 de mayo.

Debido al éxito de ventas en taquilla, la cantante abrió segunda fecha de concierto que fue llevado a cabo el pasado domingo 22, al concierto acudió Aida Victoria Merlano, quien se desató bailando y dejó a más de uno con la boca abierta.

La influenciadora barranquillera manifestó que fue el mejor concierto de toda su vida y en las historias que subió mostró cuánto gozó cada una de las canciones de la artista y los covers que realizó.

Con atrevidos bailes, dedicatorias y algunas groserías, Merlano se robó las miradas de más de uno. Además, la influenciadora también ha mostrado con el pasar de los días la experiencia que vivió el domingo.

En los videos se ve moviendo las caderas de manera provocativa y muestra de pies a cabeza su outfit. La influenciadora llevó unos tacones de amarrar, un corto short de jean y una blusa plateada y brillante.

La discusión de Merlano y Ricardo Montaner

En sus redes sociales, la influenciadora colombiana Aida Victoria Merlano publicó un video en el que responde a las declaraciones hechas por el cantautor Ricardo Montaner, a propósito de la coyuntura política que vive el país.

La influencer comenzó citando un trino de Montaner en el que escribió: “Y de repente nos viralizamos en Colombia con un video mío del año 2018. Ese video, ‘sin ediciones’, lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de Barranquilla. Me expresé desde lo más profundo y desde la desolación que pude”.

¿Pero por qué se viralizó un video de 2018? Porque unos días antes de que yo hiciera el video, él dio estas declaraciones en un concierto: “A Caracas, Venezuela, te quiero llevar, a Maracaibo, a Mérida, a la Venezuela libre te quiero llevar, a la que teníamos antes”, dijo Montaner. Posteriormente, cerró su breve intervención exclamando: “¡Cuidate, Colombia, cuidate!”.

“Unos afirmaban que era claro el mensaje que él estaba dando en cuanto al tema político y el video se reviraliza”, dijo Merlano. No obstante, Ricardo Montaner aclaró que el video por el que le reclamaban era antiguo; sin embargo, reiteró que sus convicciones políticas se mantienen y, de paso, dio su punto de vista sobre la coyuntura política que vive Colombia.

“Si bien el video es muy viejo, lo cierto es que Venezuela sigue hundida en la más profunda crisis económica y social y cientos de presos políticos van muriendo de mengua en los calabozos del régimen de Maduro”, manifestó el artista.

La discusión continuó y Merlano aseguró que Montaner carece de argumentos.

“Habla de que es colombiano, que tiene derechos, y totalmente cierto, por eso nadie discute lo que hace, sino lo que dice. Es válido expresar su opinión, pero si lo hace, obviamente eso está sometido al debate público”, indicó Merlano.

Luego, citó otra de las declaraciones de Montaner en la que afirma: “Aquí no importa quién llegue a presidente, mientras no sea un heredero de Chávez”.

“Mi video tenía que pasar. Yo necesito ser enfática en esto, y a mí no me importa si dicen ‘vote por este o voten por aquel’. De hecho, yo no le estoy haciendo campaña política a nadie porque yo a esa gente no la conozco y no voy a meter las manos al fuego por nadie. Mi problema es que hablen de Colombia como si fuéramos una pequeña Suiza”, comentó la influencer.

Este fue el hilo al que Aida Victoria Merlano hizo referencia durante su video:

Y de repente nos viralizamos en #Colombia con un video mío del año 2018.

Ese video,”sin ediciones”,lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de #Barranquilla .Me expresé desde lo más profundo y desde la desolación que pude — Ricardo Montaner (@montanertwiter) May 8, 2022

“Cuando yo empecé a leer el tuit dije: ‘uy, van a hacer que me trague mis palabras’, porque, al ser un video de 2018, este señor debió haberse instruido mucho más. Y resulta que no, mi video era realmente necesario. Porque muchas cosas que hablo allí son realidades que mucha gente desconoce y que era oportuno hacer ver. Sinceramente, yo esperaba una respuesta más estructurada, pero eso es lo que hay”, concluyó la influencer.