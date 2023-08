Anahí contó lo mucho que sufrió en concierto de RBD al no escuchar su voz por accidente en su oído: “me sangró otra vez”

Sin embargo, este evento internacional se vio marcado por un acontecimiento complicado que vivió una de las cantantes, meses antes de arrancar el recorrido. Se trató de un accidente que tuvo Anahí con los moldes de los in ears, los cuales le causaron un daño en su oído y no le permitieron estar al 100% para los primeros conciertos.

No obstante, en el segundo texto se apreció que la noticia no tan agradable era que seguía sin oír y estaba a la incertidumbre de cuánto tiempo duraría con este problema en su cuerpo. Allí trató de mantener la calma y sostener su fuerza para salir a flote.

“Ay, no oigo nada, ayer la sufrí mucho. Mira, cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito oigo, gracias a Dios, los gritos, pero entonces no oigo la música”, comentó, mostrándose incómoda por la situación.