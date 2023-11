Colombia brilla en las nominaciones de los Grammy Anglo: Karol G, Juanes, Maluma y Carlos Vives aspiran a un gramófono en 2024

Los más nominados

Los talentos emergentes que han sido nominados a Mejor Artista Nuevo incluyen a Gracie Abrams, Fred again, Ice Spice, Noah Kahan, Victoria Monét, entre otros. En esta ocasión, la artista más nominada es SZA, con un total de nueve nominaciones, seguida por Victoria Monét, Phoebe Bridgers y Serban Ghenea, cada una con seis.

Con la expansión del uso de la inteligencia artificial al arte, la Academia de los Grammy recientemente ha introducido una serie de reglas alrededor del tema. “Solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganadores de un premio Grammy. Una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría”, dicta la Academia. Esto significa que una canción generada en su totalidad por IA no será elegible para un premio.