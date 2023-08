Karol G brilla en la portada de la revista Rolling Stone

Karol G hace un homenaje a Selena Quintanilla en "Mi ex tenía razón". | Foto: Fotograma min 0:17 / Karol G - Mi ex tenía razón (Official Video) / Canal de YouTube de Karol G

“Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace, mejor”, dice parte del tema.