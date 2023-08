‘Betty, la fea’ aparece en la nueva canción de Karol G y las redes no paran de hablar

Karol G revoluciona las redes con cada lanzamiento y Mi ex tenía razón no es la excepción a esa regla. Desde su estreno los comentarios no se han detenido, muchos asegurando que es una dedicatoria clara para Anuel AAA.

El tema hace referencia a una mujer que ha encontrado de nuevo el amor, luego de sufrir en una relación pasada. En su letra, Karol afirma que su ex tenía razón, pues no iba a encontrar a alguien igual él, y, por el contrario, se topó en el camino con un hombre mejor.

En esta canción la artista hace una apuesta musical diferente a las anteriores, ya que además del reguetón explora géneros como el tex mex y la balada. Se trata de una especie de homenaje a Selena Quintanilla y por eso su sonido remite mucho a los temas más famosos de la artista.

Justamente, la misma Karol se refirió a eso en sus redes sociales: “Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible: Selena Quintanilla, te amo”.

Incluso, la colombiana tiene puesta una camiseta de la cantante en el videoclip del tema, dejando más que claro que es una gran fanática. El video ya suma más de un millón de reproducciones de YouTube con tan solo unas horas de publicado.

Karol G hace un homenaje a Selena Quintanilla en "Mi ex tenía razón". | Foto: Fotograma min 0:17 / Karol G - Mi ex tenía razón (Official Video) / Canal de YouTube de Karol G

Sin embargo, la letra de la canción no solamente hace referencia a un ex. Y es que muchos ya se han fijado que Karol menciona hasta a ‘Betty, la fea’, ese icónico personaje de la novela de RCN y que trascendió fronteras.

En el tema, la paisa se compara con esta mujer: “Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi y soy un maquinón, pero me tenían ‘empty’. Me sentía fea como Betty y ahora soy ‘pretty’”.

Karol G menciona a 'Betty, la fea' en su nueva canción. | Foto: Foto de @CanalRCN

Lo cierto es que los comentarios no se han detenido. Varios afirman que se sienten bastante identificados con la letra de este tema. Otros, en cambio, aplauden que Karol esté explorando diferentes géneros y sorprenda a su público con cada lanzamiento.

Y si aún no ha visto ni escuchado el tema, aquí está el video y la letra completa de la canción, para que se la vaya aprendiendo:

Letra completa de Mi ex tenía razón, de Karol G

Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices: “mi amor”.

Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa qué le digo que no? Si me lo hace, mejor.

Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi y soy un maquinón, pero me tenían ‘empty’. Me sentía fea como Betty y ahora soy ‘pretty’.

En la disco bajándome la botella ‘e Moët’, directo pa la cama pa que me lo hagan como es de verdad. No sé por qué carajo fue que lloré, si ahora me doy cuenta de que fui yo la que coroné.

En la actualidad, Karol G tiene una relación con el también cantante, Feid. | Foto: Instagram @karolg

Contigo, mi amor, mi cama se lleva mejor. ¡Ey! Ya no extraño la vida que tenía cuando pienso en lo que decía.